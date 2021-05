Vicenza, la truffa della stripper: "Sono incinta, dammi i soldi per abortire". Un orrore: come rovinava gli anziani

24 maggio 2021 a

Una 38enne di origini romene, ex ballerina in un club privé di Asiago (Vicenza), è stata denunciata dai carabinieri per estorsione e truffa aggravata in concorso con il marito, un 46enne, suo connazionale. Tutto è partito dalla denuncia di un 80enne di Asiago. La 38enne raggirava uomini soli, soprattutto anziani, talvolta concedendosi sessualmente per irretirli ma per poi rubare loro i soldi. All'80enne la donna aveva fatto credere di essere rimasta incinta chiedendogli dei soldi per abortire.

L'ex ballerina lo aveva talmente irretito da gettarlo in un profondo stato di confusione e lo costringeva ad continui prelevamenti al bancomat e altre operazioni finanziare per poi farsi consegnare il denaro, sempre in contanti, da poter poi gestire con il marito. Ma l'anziano è stato solo la punta dell'iceberg. La donna aveva frequenti contatti con alcuni tra i clienti del locale: soprattutto uomini soli, soprattutto anziani, facili da accalappiare offrendo loro prestazioni di natura di sessuale per poi trovare terreno fertile dove portare a termine “colpi” da decine di migliaia di euro attraverso modalità configurabili come truffe.

La tecnica era sempre quasi la stessa: si fingeva come sfortunato bersaglio di tante disgrazie personali, recitando la parte di persona ammalata bisognosa di cure urgenti a pagamento. Facendo credere che doveva ricoverarsi in una clinica privata per giustificare il pagamento dei medicinali e l'intervento chirurgico. In una circostanza aveva detto di essere pronta al suicidio. Attraverso una sua amica, di volta in volta, il truffato di turno consegnava denaro contante al fine di aiutare l’amante in difficoltà, dilapidando tutti i risparmi che conservava per gli anni della vecchiaia. All'80enne che la denunciata negli anni ha spillato oltre 50mila euro.

