Juventus, Spalletti sogna: la pista-Bernardo Silva è caldissima

Oltre ai piani per arrivare a Federico Chiesa già in questa sessione di calciomercato invernale, la Juventus guarda già al futuro. E come fatto nell'estate scorsa con Janathan David, pesca nel mercato degli svincolati. Il nome è di quelli suggestivi. Bernardo Silva, colonna del Portogallo e del Manchester City campione di tutto ha già dichiarato di non avere intenzione di rinnovare il contratto che lo lega alla squadra di Pep Guardiola.

Come riporta La Stampa, sarebbe un colpo "alla Modric", con un giocatore di qualità che può garantire quella giusta dose di esperienza al centrocampo della Vecchia Signora, priva di leader. Ma sarebbe anche un colpo in attacco. Il portoghese può infatti giocare sia come ala offensiva sia come trequartista, con o al posto di Yildiz. L'affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il motivo? Anticipare la concorrenza dei top club europei che non sono rimasti indifferenti alla situazione contrattuale del portoghese.