Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Juventus, Spalletti sogna: la pista-Bernardo Silva è caldissima

di
Libero logo
venerdì 9 gennaio 2026
Juventus, Spalletti sogna: la pista-Bernardo Silva è caldissima

1' di lettura

Oltre ai piani per arrivare a Federico Chiesa già in questa sessione di calciomercato invernale, la Juventus guarda già al futuro. E come fatto nell'estate scorsa con Janathan David, pesca nel mercato degli svincolati. Il nome è di quelli suggestivi. Bernardo Silva, colonna del Portogallo e del Manchester City campione di tutto ha già dichiarato di non avere intenzione di rinnovare il contratto che lo lega alla squadra di Pep Guardiola. 

Come riporta La Stampa, sarebbe un colpo "alla Modric", con un giocatore di qualità che può garantire quella giusta dose di esperienza al centrocampo della Vecchia Signora, priva di leader. Ma sarebbe anche un colpo in attacco. Il portoghese può infatti giocare sia come ala offensiva sia come trequartista, con o al posto di Yildiz. L'affare potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Il motivo? Anticipare la concorrenza dei top club europei che non sono rimasti indifferenti alla situazione contrattuale del portoghese. 

Juventus, "come finirà": una clamorosa profezia su Luciano Spalletti

Bella e inaspettata questa corsa al quarto posto, l’ultimo per il paradiso della Champions, ammesso che il cammino...

In uscita, invece, c'è da registrare l'interesse del Galatasaray per Teun Koopmeiner. Il centrocampista olandese ha deluso le aspettative, soprattutto dopo la cifra mostre sborsata dalla Vecchia Signora due estati fa. L'offerta dei turchi però non convince Madama. Troppo pochi i 25 milioni di euro proposti, alla luce dei 60 sborsati un anno e mezzo fa per strapparlo all'Atalanta.

Juve, un tank per Spalletti a centrocampo: il crac-scudetto?

Il mercato di gennaio della Juventus resta in una fase di studio, senza ancora colpi ufficiali, ma con diverse piste che...
tag
juventus
bernardo silva
luciano spalletti

Mercatissimo Juve, un tank per Spalletti a centrocampo: il crac-scudetto?

Palla di vetro Juventus, "come finirà": una clamorosa profezia su Luciano Spalletti

Bianconeri Juventus, operazione-scudetto: due colpi pazzeschi a gennaio

ti potrebbero interessare

Sinner-Alcaraz "insieme nel 2026": tennis, indiscrezioni pazzesche

Sinner-Alcaraz "insieme nel 2026": tennis, indiscrezioni pazzesche

Mini-fuga Inter: campionato chiuso?

Mini-fuga Inter: campionato chiuso?

Milan-Genoa, clamoroso Allegri: "Ecco la differenza con l'Inter"

Milan-Genoa, clamoroso Allegri: "Ecco la differenza con l'Inter"

L.P.
Calcio, fallo-killer: avversario in terapia intensiva, squalificato a vita

Calcio, fallo-killer: avversario in terapia intensiva, squalificato a vita

L.P.