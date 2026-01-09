L'Eredità, stoccata-choc a Paola: "5 lauree? Non capisci un tubo"

Oggi, venerdì 9 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornato a Danilo, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti: Paola da Firenze, Valeriano da San Paolo Belsito, Sara da Reggio Emilia, Matteo da Rimini, Antonella da Napoli, Federico da Reggio Emilia. "Giochiamo?", ha chiesto il padrone di casa. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Ma alla fine l'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è stata Paola. La nuova campionessa del gioco aveva la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 75 mila euro. Ma per riuscirci doveva trovare una parola che quadrasse con "Obbligo", "Bordo", "Riempire", "Voto", "Cibo". Dopo un minuto di attenta riflessione, la nuova campionessa ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Urna". Ma non era la soluzione esatta. La risposta corretta era: "Dispensa".