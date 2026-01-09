Libero logo
Meteo, la ferocia della tempesta Goretti: cosa sta per accadere

di
venerdì 9 gennaio 2026
Meteo, la ferocia della tempesta Goretti: cosa sta per accadere

1' di lettura

La tempesta Goretti in arrivo sul Regno Unito avrà degli effetti anche in Italia. Stando alle ultime previsioni meteo, anche l'Inghilterra, dopo la Francia, sarà investita nei prossimi giorni da venti molto forti, abbondanti nevicate e pioggia. I venti più forti, hanno spiegato dal Met Office, dovrebbero interessare la parte occidentale della Cornovaglia e le Isole Scilly, dove le raffiche potrebbero raggiungere i 160 km/h nelle località costiere esposte. 

Come riportato dal IlMeteo.it, la coda più meridionale di questa perturbazione, dopo un rallentamento sulle Alpi occidentali, tenderà a rigenerarsi sul Mediterraneo. Qui si assisterà alla formazione di un minimo depressionario secondario. Occhi puntati su domani, sabato 10 gennaio, quando il maltempo investirà in particolare le regioni del Centro-Sud del nostro Paese con piogge intense, forti raffiche di Maestrale e nevicate a quote sempre più basse.

Ad accompagnare il tutto, le basse temperature. Tornando all'Inghilterra, i valori termici sono scesi a -14,7 gradi a Tomintoul, Banffshire, durante la notte scorsa. E nella notte che verrà le temperature continueranno a scendere, andando ampiamente sotto lo zero e raggiungendo minime di -12 o addirittura inferiori nelle zone con neve al suolo. Non è escluso, inoltre, che vengano emessi ulteriori avvisi per il persistere delle condizioni invernali.

