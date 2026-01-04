Libero logo
Vicenza, donna trovata morta nella vasca da bagno: cosa l'ha uccisa

Vicenza, donna trovata morta nella vasca da bagno: cosa l'ha uccisa

Una donna di 31 anni è stata trovata morta nella vasca da bagno all'interno della sua abitazione. La terribile scoperta è avvenuta nella mattina di oggi, domenica 4 gennaio, ad Agugliana di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Il decesso, stando a quanto trapelato finora, potrebbe essere stata causato da un'intossicazione da monossido di carbonio. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Purtroppo, però, dopo essere giunti sul posto i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano (Vicenza) non hanno potuto che constatare la morte della donna. Inutile qualsiasi tentativo di rianimazione.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che utilizzando i rilevatori stanno verificando la presenza di monossido nel bagno. Dai primi accertamenti appare probabile che il decesso deriverebbe da cause accidentali, senza il coinvolgimento di terzi.

Milano, donna trovata morta in cortile: senza maglietta e con segni sul collo

Una donna è stata trovata morta in un cortile a Milano: aveva un giubbotto, ma senza maglietta, i jeans...
vicenza

