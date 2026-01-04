Vicenza, donna trovata morta nella vasca da bagno: cosa l'ha uccisa

Una donna di 31 anni è stata trovata morta nella vasca da bagno all'interno della sua abitazione. La terribile scoperta è avvenuta nella mattina di oggi, domenica 4 gennaio, ad Agugliana di Montebello Vicentino, in provincia di Vicenza. Il decesso, stando a quanto trapelato finora, potrebbe essere stata causato da un'intossicazione da monossido di carbonio. Immediato l'allarme alle forze dell'ordine. Purtroppo, però, dopo essere giunti sul posto i sanitari del Suem 118 dell'ospedale di Arzignano (Vicenza) non hanno potuto che constatare la morte della donna. Inutile qualsiasi tentativo di rianimazione.

Sul posto anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che utilizzando i rilevatori stanno verificando la presenza di monossido nel bagno. Dai primi accertamenti appare probabile che il decesso deriverebbe da cause accidentali, senza il coinvolgimento di terzi.