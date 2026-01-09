Affari tuoi, "una pompatina...": Ersilia, commenti osceni

Soldi e veleno. I telespettatori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (e con Herbert Ballerina come spalla e disturbatore d'eccezione tra i pacchisti), non si smentiscono mai. I commenti in tempo reale alla puntata di venerdì 9 gennaio, infatti, sono una sequela impressionante e piuttosto maliziosi sui concorrenti, in un clima palese da "tifo contro".

Ersilia, dalla Calabria, è la bella concorrente accompagnata in studio dal marito. Nessuno dei due però trova il favore degli appassionati da casa. Colpa della loro "pesantezza", sostengono in molti. Della poca dinamicità della partita, di qualche scelta giudicata folle come quando Ersilia decide di tritare l'assegno da 22mila euro del Dottore per poi ritrovarsi alla fine con due pacchi: uno blu da 0 euro e quello nero, misterioso. Un potenziale suicidio. Alla fine, nel pacco nero trova 20mila euro. Non male, ma la cifra le lascia l'amaro in bocca come conferma la smorfia non appena De Martino toglie l'adesivo. E sui titoli di coda si scatena l'inferno, con commenti assai cattivi anche sull'aspetto fisico della ragazza.

"Questi già hanno azienda di famiglia... quindi soldi chiama soldi figurati", "In 20 minuti potevamo cambiare canale, nulla è cambiato", "Criticate tutti i concorrenti, siete peggio dei boomer su Facebook", "Quando hanno un atteggiamento così deprimente, di solito si portano bei soldoni", "Dai ma sti personaggi dove li pescate? Sono dei fricchettoni con il posto fisso odiosi", "Se hanno tanti soldi mi inchino al loro coraggio", "A rischio di passare per moralista, sono sempre più convinto che si tratti di un gioco diseducativo. Se avessero tolto, fin dall'inizio, uno 0 a tutti i premi... sarebbe stato meglio", "Odiosi entrambi spero vadano con zero euro", "Sembrano ad un funerale", "Il marito è riuscito a convincerla a rifiutare per me è follia", "No ma se questa sta messa così per un gioco non oso immaginare come affronti i problemi della vita vera", "Dopo una partita del genere 22k erano oro. Onestamente spero non abbia nulla".

Qualche telespettatore, come detto, esagera: "'Hanno tanti sogni"... sì di sicuro uno è darsi na pompatina agli zigomi", "Almeno parlasse un po' con quella bocca invece che stropicciarsi i canotti tutta la puntata...". Alla fine, forse, ha ragione un commentatore: "Tutte le volte che qui siamo d'accordo sul non tifare qualcuno questo torna a casa con tantissimi soldi".



