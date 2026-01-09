Libero logo
La prima moneta da 20 euro costa 869 euro: tutti i dettagli

di
venerdì 9 gennaio 2026
La prima moneta da 20 euro costa 869 euro: tutti i dettagli

1' di lettura

Con l'avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sempre più turisti stanno arrivando in Italia per godersi l'atmosfera e, in seguito, lo spettacolo di tutti gli atleti in gara. E gli organizzatori, per fare in modo che l'evento possa essere ricordati anche negli anni avvenire, hanno pensato bene di emettere numismatiche ufficiali molto curiose. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha confermato l’emissione di una nuova moneta celebrativa in oro dal valore nominale di 20 euro, dedicata proprio a Milano Cortina 2026. 

Sarà al quanto esclusiva. Saranni infatti disponibili soltanto 1.200 esemplari. E l'uscita ufficiale è fissata per il 27 febbraio 2025, una data già cerchiata in rosso dagli appassionati di numismatica. Il valore nominale è di 20 euro. Ma il costo della vendita sarà di certo più alto: 869 euro per singolo esemplare. Gli esemplari sono stati realizzati con il 999,9% di oro puro, con un peso di 7,776 grammi e un diametro di 22 millimetri.

La firma dell'opera porta il nome del maestro incisore Antonio Vecchio. Sul fronte è presente il logo ufficiale di Milano Cortina 2026, accompagnato dalla scritta “Repubblica Italiana”, a sottolinearne l’origine istituzionale. Sul rovescio, invece, c'è la fiamma olimpica con la scritta “Viaggio della Fiamma Olimpica”. Infine, si può ammirare anche il marchio della Zecca di Roma e l’anno di emissione, 2025.

moneta
milano-cortina 2026
olimpiadi

Brunella Bolloli