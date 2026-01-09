Affari tuoi, De Martino zittisce Herbert Ballerina con un gesto

"Herbert Ballerina da Campobasso, io assieme alla mia fidanzata abbiamo una pasticceria, si chiama la dolce metà".

Ad Affari tuoi la faccia di Stefano De Martino, un sorriso amaro e pure un po' deluso, con la testa che ciondola come a dire 'non ci siamo', è tutto un programma. Così come gli attimi di silenzio generale che seguono alla freddura del "disturbatore" mischiato ai pacchisti.

Non c'è molto altro da aggiungere: anche sui social i siparietti tra il conduttore e il comico, diventato famoso come spalla di Maccio Capatonda nei loro finti trailer cinematografici virali in rete, sono uno dei motivi che spingono i telespettatori a commentare e condividere meme su X, in tempo reale. E il momento del "Herber fa la battuta, Di Martino finge di cacciarlo via" sta diventando se non un format, sicuramente un cult di questa stagione del programma. In grado quasi di oscurare i veri protagonisti, vale a dire i concorrenti che si giocano una bel po' di soldi a suoni di pacchi e tranelli del Dottore.

Venerdì 9 gennaio, per esempio, tocca a Ersilia dalla Calabria, accompagnata in studio dal marito. Chi segue da casa non la prende in grande simpatia, la giudica poco comunicativa e un po' "pesante". La coppia ha il coraggio di tritare un assegno da 22mila euro e si ritrova in un finale thriller con un pacco da 0 euro e quello nero. Ersilia ovviamente opta per il pacco misterioso e dentro ci sono "solo" 20mila euro. La ragazza mastica amaro ma De Martino prova a consolarla: "Va bene! Va bene!". Ci sarà riuscito?