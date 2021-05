Silvio Berlusconi, "salute altamente compromessa": il dramma del leader di Forza Italia, posizione stralciata

25 maggio 2021 a

a

a

“È pervenuta un’istanza di rinvio per legittimo impedimento nella quale si dice che la situazione di salute di Silvio Berlusconi è altamente compromessa”. Così in aula il giudice Anna Maria Pazienza, presidente di collegio della seconda penale, ha disposto lo stralcio della posizione del leader di Forza Italia, per il quale è stato purtroppo accertato un “generale peggioramento del quadro”. Imputato con Mariano Apicella per corruzione nell’ambito di uno dei filoni sul Ruby Ter, l’ex presidente del Consiglio non è potuto essere presente neanche stavolta.

Il tribunale di Roma ha quindi rinviato l’udienza del processo e stralciato la posizione di Berlusconi, per il quale le accuse sono di corruzione legata alla falsa testimonianza del cantante napoletano sulle feste organizzate ad Arcore. C’è chi aveva temerariamente accusato il Cav di essere un “finto malato” per poter evitare il processo, ma le cartelle mediche non mentono e anche i giudici hanno preso atto delle condizioni di salute precarie dell’ex premier.

La richiesta di stralcio della posizione era stata avanzata dall’avvocato Franco Coppi e non aveva incontrato l’opposizione neanche del pm Roberto Felici: “L’imputato è assolutamente spedito per motivi di salute a comparire a processo - ha dichiarato il giudice Anna Maria Pazienza - la situazione di salute non è di immediata risoluzione”. La prossima udienza è stata fissata per il 2 novembre, ora non resta che attenderei miglioramento delle condizioni del Cav.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.