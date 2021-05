Tiziana Cantone, "Non è suicidio". Riesumata la salma: la 31enne e il video privato a luci rosse, una svolta clamorosa

28 maggio 2021 a

Verrà riesumata la salma di Tiziana Cantone, la 31enne che si sarebbe tolta la vita il 13 settembre del 2016, questo quanto è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord. La ragazza era stata ritrovata priva di vita nella sua abitazione di Mugnano, in provincia di Napoli, in seguito alla diffusione di massa di alcuni suoi video privati. Secondo quanto riporta Tgcom24, la riesumazione dei resti della 31enne è stata disposta nell'ambito delle indagini riaperte di recente e che ipotizzano il reato di omicidio contro ignoti, piuttosto che il suicidio, come gli inquirenti pensavano fino a questo momento.

La riesumazione dovrebbe avvenire agli inizi di giugno. A gennaio 2021, il caso era stato riaperto dopo il ritrovamento di tracce di Dna maschile sulla sciarpa trovata attorno al collo della ragazza. Per questo motivo, la Procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando che Tiziana Cantore sia stata uccisa da qualcuno, e non si sia invece suicidata. A chiedere la riesumazione della salma è stata in prima fila la madre della ragazza, Teresa Giglio, mai pienamente convinta delle dinamiche del decesso di sua figlia. La richiesta della madre è infine stata accolta e l'autopsia (mai effettuata) verrà ora avviata per accertare le cause del decesso.

Inoltre, la madre della vittima sostiene che i dispositivi tecnologici della ragazza come tablet e smartphone siano stati manipolati per depistare le indagini. Secondo gli accertamenti di alcuni tecnici consulenti ingaggiati dalla donna, dai dispositivi sarebbero stati cancellati dei file, potenzialmente incriminanti, e aggiunte delle fotografie dopo il decesso della ragazza. Il sostituto procuratore Giovanni Corona vuole ora vederci chiaro, e il primo passo è proprio quello dell'esame autoptico. Nel settembre del 2016, il cadavere della ragazza era stata ritrovato nel suo appartemento dopo che l'ex fidanzata aveva diffuso in rete un filmato privato a sfondo sessuale che la ritraeva. Il Dna maschile rinvenuto sulla pashmina, cambia ora tutte le carte in tavola.

