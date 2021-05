Gratta e Vinci, entra per un caffè ed esce con migliaia di euro: un clamoroso colpo di fortuna, "è la prima volta"

07 maggio 2021 a

Un caffè che ha portato parecchia fortuna. È accaduto a San Colombano, Forlì, dove una signora si è recata al "Bar Sport" per consumare - da cliente abituale - la sua colazione, salvo poi tornare a casa con 10mila euro. La donna si è presentata al locale di via Salvador Allende 8, gestito da Fausto, Davide e Veris Mordenti, per un caffè di inizio giornata, sfidando anche la sorte con un gratta e vinci della serie "Il Mega Miliardiario" da 10 euro. Ed ecco che la fortuna le ha sorriso. "Ovviamente ha esternato tutta la sua felicità - ha raccontato Fausto Mordenti -. Ha confessato che aveva alcune spese da fare e che si tratta di soldi che cascano a puntino". Per il "Bar Sport" si tratta della prima vincita importante con il gratta e vinci.

Ancora più fortunato il piastrellista di Mantova che mesi fa, grattando due Gratta e Vinci, ha portato a casa quasi tre milioni di euro in soli venti giorni. Una vincita alquanto sospetta per i più maliziosi, ma il giudice ha detto chiaro e tondo: tutto legittimo. "Niente da fare - ha certificato anche il colonnello Vittorio Francavilla - la fortuna esiste, non c’è nulla che possa far credere che qualcuno alla Lottomatica di Roma abbia spiato il tagliando vincente, lo abbia seguito per mezza Italia e infine sia andato a prenderselo in qualche lontana tabaccheria. Troppe le complicità. Abbiamo scavato, analizzato, verificato tutte le possibilità: non ce n’è una che possa far pensare alla frode".

Eppure l'intero bottino era stato era posto sotto sequestro per accertamenti prima del via libera del pm: "Un incubo - ha ammesso il diretto interessato -, da un giorno all'altro io e mia moglie non potevamo più fare la spesa al supermercato perché ci avevano bloccato anche il bancomat".

