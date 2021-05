Messina, "la porto via con me": madre e figlia trovate impiccate, l'ipotesi dell'omicidio-suicidio

30 maggio 2021 a

Dramma e orrore in provincia di Messina. Una donna di 40 anni, Mariolina Nigrelli, e la figlia Alessandra, di 14, sono state trovate morte impiccate nella loro casa di campagna, vicina al santuario del Letto Santo, a Santo Stefano di Camastra, nel messinese. La scoperta dei corpi è stata fatta dal marito della donna e padre dell'adolescente: i carabinieri ipotizzano un omicidio-suicidio. Nella notte è stata disposta anche l'autopsia sui due corpi.

Ad avvalorare l'ipotesi dell'omicidio-suicidio il fatto che sul tavolo della casa in cui sono state ritrovate mamma e figlia la donna ha lasciato una lunga lettera scritta a mano e indirizzata al marito, Maurizio Mollica, un fabbro molto noto nel piccolo paese del messinese conosciuto per le ceramiche artistiche. Mariolina Nigrelli scriveva: "Porto via con me Alessandra", dunque aggiungeva altri paragrafi in cui spiegava le sue difficoltà. La ragazza di 14 anni frequentava la terza media a Santo Stefano di Camastra.

Le due donne sono state trovate impiccate intorno alle 20, a poca distanza l'una dall'altra. A trovare i loro corpi il marito, ascoltato per tutta la notte dagli inquirenti. L'uomo, hanno fatto sapere fonti vicine all'inchiesta, ha pianto per tutta la notte riferendo di "rapporti tesi, soprattutto negli ultimi tempi" con la moglie. Sul posto, per tutta la notte, il Procuratore capo di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, che ha raggiunto la casa di campagna in cui è avvenuta la tragedia, e il sostituto Andrea Apollonio, che coordinano l'inchiesta sulla morte di madre e figlia.

