Denise Pipitone, l'intercettazione di Anna Corona e Jessica Pulizzi: "Stai calma, mi devi solo guardare negli occhi e rispondere"

01 giugno 2021 a

a

a

Anna Corona e Jessica Pulizzi sono al telefono in una nuova intercettazione che risale all'11 settembre del 2004, dieci giorni dopo la scomparsa di Denise Pipitone e che è stata ricostruita durante la puntata di oggi 1 giugno a Mattino Cinque, su Canale 5. Pulizzi aveva raccontato agli inquirenti di essere rimasta a casa tutto il giorno anche se in realtà la donna, quel giorno, era stata in sei posti diversi. Per questo, la madre la bombarda di domande per avere chiarimenti: "Dicono che sei stata a casa tutta la mattina, non hai detto che sei uscita con Alice?", chiede Anna.

"Denise è ancora viva: il patto è saltato, stanno parlando". Bomba dell'ex pm: a un passo dalla verità

La figlia risponde di no ma la madre insiste: "Quando parlo non perdere le staffe, perché io sono tua madre, non sono l'appuntato dei carabinieri". E ancora, la incalza: "Io ho la testa di andare nella casa di tua sorella. Tu devi stare calma, mi devi solo guardare negli occhi e rispondere. Loro dicono che tu hai dichiarato che sei stata in casa, ho chiesto anche di farmi leggere il foglio della deposizione ma mi hanno detto che non posso leggerlo".

"Perché così vale zero". Denise Pipitone e la lettera anonima, "basta paura": il disperato appello del legale

Insomma, piano piano si stanno mettendo insieme i pezzi di questa storia e secondo Maria Angioini, l'ex pm che seguì le prime fasi dell'inchiesta sulla scomparsa della bambina a Mazara del Vallo, siamo sempre più vicini alla verità. Il magistrato si dice convinta che la piccola sia viva e che qualcuno sappia dove si trova o dove è stata portata dopo il sequestro avvenuto il primo settembre del 2004, quando aveva 4 anni. La Angioni che ora è giudice del Tribunale del lavoro a Sassari, dice in una intervista a La Nuova Sardegna che il clima è cambiato: "Qualcuno sta parlando e scardinando alibi. La verità potrebbe essere a un passo".

"Perseveranza ripagata nel migliore dei modi": Denise Pipitone, Piera Maggio rompe il silenzio. La svolta è vicina?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.