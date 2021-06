Saman Abbas, a Chi l'ha visto il video postato dal padre e subito rimosso: un funerale senza salma, ecco le immagini

03 giugno 2021 a

a

a

Si vede un funerale in Pakistan senza salma. Si tratta delle esequie di Saman Abbas? Federica Sciarelli ne ha parlato a Chi l'ha visto? nella puntata andata in onda il 2 giugno su Rai tre. Il filmato è stato pubblicato su Facebook il 4 maggio scorso in una diretta social dal profilo del padre della ragazza scomparsa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia. Una mediatrice culturale pakistana, che vuole restare anonima, ha confermato in diretta che si tratta di una sorta di funerale. Nel video sono presenti alcuni uomini e un telo usato per coprire il corpo di un defunto. Però il defunto non c'è e il sospetto è che possa trattarsi proprio delle esequie di Saman e che il padre abbia voluto dimostrare alla sua comunità d’appartenenza in Pakistan di aver punito la figlia ribelle con la morte.

"La sinistra? Occhio di riguardo per islam". Saman, la ragazza scomparsa e l'accusa di Luca Ricolfi: compagni, vergogna

Peraltro il video - postato dal padre - è stato cancellato il giorno dopo, il 5 maggio, lo stesso giorno in cui i carabinieri bussano alla porta di casa della famiglia a Novellara e vedendo che non c’è nessuno si insospettiscono. Saman si era rivolta il 10 dicembre 2020 ai servizi sociali di Novellara, che avevano provveduto a darle rifugio in una casa protetta. Il 30 aprile le telecamere di sorveglianza dell’azienda agricola dove il padre lavorava la inquadrano dirigersi in campagna insieme ai genitori. Il giorno prima avevano inquadrato una scena in cui tre uomini - uno zio e due cugini di Saman - effettuavano lo stesso percorso muniti di pale, un piede di porco, un secchio e un sacco di plastica. Stavano organizzando l’omicidio e l’occultamento del cadavere della giovane? Shabbar nega tutte le accuse e annuncia che il 10 giugno sarà in Italia e spiegherà tutto ai carabinieri, compreso il fatto che la figlia si trova in Belgio com'era già accaduto in passato.

"Con chi è Saman Abbas". Il "documento-chiave": il nuovo video della 18enne pachistana sparita dopo il "no"

Eppure il 1 maggio, quando padre e madre sono partiti diretti in Pakistan, il nome di Saman non è stato inserito nella lista dei passeggeri da Malpensa. In Italia è rimasto il fratello di 16 anni, dal quale si spera di ricevere una svolta per le indagini. Uno dei cugini, palesemente in fuga, è stato fermato in Francia, mentre cercava di raggiungere dei parenti in Spagna, mentre lo zio e l’altro cugino sono introvabili.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.