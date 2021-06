Piacenza, tragico incidente in autostrada: furgone si schianta contro un tir, morti cinque operai

04 giugno 2021 a

Tragico incidente lungo il tratto della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21, nel comune di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza, dove un veicolo, una Fiat Doblò, ha tamponato un tir che era fermo sulla carreggiata: circa un'ora prima, infatti, c'era stato un banale incidente che aveva rallentato il traffico. La persona alla guida del furgone, secondo le prime ricostruzioni, ha cercato all'ultimo di evitare l'impatto con il tir, senza riuscirci. Nello schianto, tutti e cinque i passeggeri, tre italiani e due marocchini sono morti sul colpo, mentre l'autista del camion è vivo. La polizia stradale di Cremona è intervenuta sul luogo dell'incidente, insieme ai mezzi del 118 e ai vigili del fuoco.

Le vittime sono cinque operai di una ditta edile di Corte Franca (Brescia), residenti tra le province di Bergamo e Brescia, che dopo un lavoro stavano tornando a casa. Sul posto anche la polizia stradale di Cremona, per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione, sembra che il furgone abbia tamponato a grande velocità il tir, finendo sotto il mezzo pesante.

I cinque uomini morti nell'incidente sono tre italiani di 55, 60 e 67 anni e due marocchini di 40 e 51 anni. Per spiegare la causa dello schianto, si ipotizza una distrazione o un colpo di sonno. Inevitabili le conseguenze sulla circolazione stradale: il tratto in questione dell'autostrada è stato completamente chiuso al traffico, per permettere l'intervento dei mezzi del 118 e dei vigili del fuoco intervenuti per i soccorsi, con coseguente rallentamento del traffico.

