Pistoia, iniettata per errore soluzione fisiologica al posto del vaccino Pfizer: è caccia a sei persone

Un altro errore nella somministrazione del vaccino contro il Covid. Questa volta accade a Pistoia, dove a sei persone è stata inoculata della soluzione fisiologica al posto di Pfizer. A diffonderne la notizia è l'Asl Toscana Centro che fa sapere attraverso un comunicato che il team del Centro San Biagio "si è accorto di avere utilizzato una fiala in meno rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per vaccinare le persone fino a quel momento registrate nel box, effettuando un periodico controllo di congruenza tra dosi somministrate e farmaci prelevati da frigorifero". Quel giorno, nel turno pomeridiano, ad aver ricevuto il vaccino sono state 36 persone, 30 delle quali sono state correttamente vaccinate.

L'operatore sanitario, precisa la Asl, "ha erroneamente diluito con soluzione fisiologica una delle fiale già utilizzate, priva di principio attivo. L'operazione di diluizione è stata condotta nel rispetto delle norme di sterilità. Le sei persone alle quali è stata somministrata la soluzione fisiologica non corrono alcun rischio, né hanno subito alcun danno dalla somministrazione". Ora toccherà all'Azienda intercettare le sei persone e avvisare loro, "ancorchè siano identificabili a seguito della ricostruzione degli eventi condotta finora", che non hanno ricevuto alcun vaccino.

Intanto, l'Azienda sanitaria decorsi 28 giorni "proporrà la effettuazione di prelievo ematico per controllo dei titoli anticorpali per Covid a tutti i 36 utenti". Solo così si potrà avere la certezza di chi siano i sei sfortunati, ai quali in cambio sarà offerto nuovo ciclo vaccinale. "Sono profondamente dispiaciuto in merito a quanto occorso - ha ammesso il direttore generale della Asl Paolo Morello Marchese - Mi preme precisare che nessuno degli utenti rischia danni alla propria salute a seguito di somministrazione di soluzione fisiologica. L'Azienda Usl, effettuate le indagini di laboratorio necessarie, si farà tempestivamente carico di eseguire nuovo ciclo vaccinale ai sei cittadini".

