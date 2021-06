Denise Pipitone "è viva"? La furia di Piera Maggio: "Roba da mitomani, ci fa solo del male", un massacro per l'ex pm

14 giugno 2021 a

Le rivelazioni dell’ex pm Maria Angioni a Storie Italiane su Rai 1, il programma condotto da Eleonora Daniele, sono divenute un vero e proprio caso. A suo dire, Denise Pipitone sarebbe “parcheggiata” in una famiglia che avrebbe legami con i rapitori e addirittura avrebbe una figlia: “Non è detto che sia una famiglia rom, va cercata in ambienti che siano da noi difficilmente ispezionatili. La pista rom è collegabile al video di quella signora di Milano, ma non sappiamo neanche se sia una Roma. Io sono sicura che sia viva, nei giorni scorsi ho mandato in procura una serie di foto e documenti che mi danno la personale certezza che sia viva, ha una famiglia e anche una figlia”.

L’ex pm ha precisato che ha inviato tali documenti solo alla procura della Repubblica e all’avvocato Giacomo Frazzitta “perché sono molto delicati”. Insomma, Maria Angioni si è sbilanciata parecchio, facendo arrabbiare Piera Maggio, che ha lasciato fosse il suo legale a esprimersi pubblicamente: “Invitiamo tutti - giornalisti, magistrati o avvocati - alla massima cautela nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della procura di Marsala”.

“Non vediamo la necessità - ha aggiunto l’avvocato Frazzitta - di fornire informazioni particolarmente dettagliate, frutto o meno delle indicazioni di un mitomane o che dovessero anche risultare fondate, perché ancora al vaglio della magistratura. Massima cautela - ha chiosato - si crea una bolla che fa solamente del male”.

