Denise Pipitone a Ore 14, l'inviato di Milo Infante aggredito a colpi di casco: orrore a Mazara del Vallo

Altissima tensione sul caso di Denise Pipitone. Un inviato di Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante, è stato aggredito a Mazara del Vallo. "Cercare la verità su Denise a Mazara può essere pericoloso. Aggredito l’inviato di Ore 14. Solidarietà e affetto al nostro Fadi - scrive il giornalista su Facebook -. Ore 14 Rai2 è anche questo. Cercare in strada le notizie e ottenere botte e minacce. Questo signore sarà denunciato anche se dice che non ha nulla da perdere. Sempre grazie invece a Mazara del Vallo e ai suoi fantastici abitanti che ci hanno accolto con affetto e disponibilità".

Proprio Infante aveva smentito l'ex procuratrice Maria Angioni, che a Storie Italiane su Rai1 aveva riferito di credere che Denise non solo sia ancora viva, ma che abbia anche una figlia. A sostegno della sua tesi, è spuntata una foto di una ragazza dell'apparente età di Denise, in compagnia del marito e della figlioletta. Una indiscrezione clamorosa che ha fatto sperare nella svolta mezza Italia. "La ragazza non è in Italia, è una persona benestante e con diverse sedi, si sposta - ha spiegato la pm Angioni -. Che età ha? Quella compatibile con Denise Pipitone. Non ha idea di essere stata rapita. Ho visto le foto, o è lei o è una sorella gemella, sono davvero simili. Ho diverse foto di questa ragazza a mia disposizione".

"Lo so che la verità a volte è meno bella della fantasia - è stata la replica di Milo Infante, sempre su Facebook -. Ma quella che oggi qualcuno vorrebbe fosse Denise, in realtà è una ragazza tunisina di 26 anni, nata a Mazara, cugina dell'ex compagno di Jessica Pulizzi e padre della sua bambina. Oggi vive a Nizza col marito e la figlia. Peraltro anche lei nata a Mazara. Ore 14 ha intervistato una sua amica, che la conosce da 11 anni. Per avere questo riscontro a noi sono bastati 20 minuti. Questo lo facciamo per Piera Maggio e Pietro Pulizzi".

