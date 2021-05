Gratta e Vinci, "la fortuna non esiste". Lite furibonda col marito, poi compra un grattino: la sua vita stravolta in pochi secondi

29 maggio 2021 a

Non credeva alla fortuna e litigava sempre col marito per tutti quei soldi buttati in lotterie e gratta e vinci. Così un giorno Glenda Blackwell acquista un biglietto del Gratta e vinci in una sorta di sfida con suo marito, per dimostrare che la dea bendata non esiste. Lo compra quindi davanti agli occhi del consorte e lo "gratta" per fargli vedere che non avrebbe vinto nulla. Ma quello che succede nel Nord Carolina, negli Stati Uniti, sconvolge completamente i piani della donna.

Il litigio con il marito era scattato per il solito motivo, i troppi soldi spesi da lui per il gioco. riporta il sito contocorrente.it. La donna, quindi, voleva dimostrargli che non si può vivere in questo modo, alla continua ricerca della fortuna, alla continua richiesta della buona sorte. Per dimostrarglielo la donna compra quindi un biglietto Gratta e vinci e lo “scopre” davanti agli occhi del marito, il risultato, paradossalmente è eccezionale, la donna vince 1 milione di dollari.

E’ la stessa donna a raccontare quanto accaduto inaspettatamente. Il biglietto acquistato per il litigio con suo marito, acquistato e riposto in un cassetto, dimenticato li, e infine ripreso dopo qualche giorno. “Volevo dimostrare a mio marito che la fortuna non esiste ha raccontato. Mi devo rimangiare quello che ho detto – ha ammesso la donna - non potevo crederci, ho dovuto chiedere scusa a mio marito. Con i soldi che ho vinto comprerò una casa per noi e pagherò la retta universitaria alle mie due nipoti".

Insomma la fortuna esiste, anche se la donna pensava esattamente il contrario. Come un altro americano, che quest’anno ha vinto un milione di dollari al Gratta e vinci pochi giorni dopo essere scampato ad un disastro aereo a Dubai.

