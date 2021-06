Gratta e Vinci, un ragazzo ne ruba a decine? Non solo beccato dai poliziotti, doppia disgrazia: che fine ha fatto il fesso

07 giugno 2021 a

Fino a dove si può arrivare per il semplice denaro? Forse una risposta potrebbe darla un giovane di Ilawa, in Polonia, reo di aver sottratto, senza pagare, dei Gratta e Vicini da un piccolo negozio di alimentari. Il giovane era entrato nel locale attirando da subito l'attenzione del titolare, dato che continuava a guardarsi intorno, quasi come se stesse scrutando se vi fossero delle telecamere di sorveglianza. Dopo aver cercato di eludere il titolare con un diversivo, il giovane si è avventato sullo scaffale contente diversi biglietti Gratta e Vinci e si è poi precipitato fuori senza pagare.

Una volta lontano da occhi indiscreti, il ventiduenne originario dalla zona appartente alla Varmia Mansuria ha iniziato a grattare uno ad uno i biglietti che aveva sottratto dal negozio. Con la speranza di vincere milioni di euro da spendere in magari in auto di lusso e ville da sogni, il ragazzo si è visto sfumare i suoi desideri davanti agli occhi: i biglietti erano infatti tutti perdenti. Nel frattempo, il titolare ha sporto denuncia alle forze dell'ordine che hanno, poco dopo, colto il ventiduenne sul fatto. Circondato da decine di biglietti della lotteria già grattati, il ragazzo è stato trasportato in questura dagli agenti che lo avevano beccato con le mani nella marmellata.

Probabilmente, non proprio il finale sperato dal giovane che si vedeva già in un volo diretto alle Canarie, pronto a sorseggiarsi un mojito davanti a un tramonto cinematografico. E invece, l'unica cosa che ha vinto il ragazzo dall'assurdo colpo tentato è il rischio di dover trascorrere fino a 5 anni in carcere. Una rapina che resterà a lungo nei ricordi del ventiduenne, degli agenti e del titolare, che ora ha almeno un aneddoto da raccontare a cena. Che dire: forse il giovane ha colto un po' troppo alla lettera la celebre locuzione latina Audentes fortuna iuvat.

