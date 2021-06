Gratta e Vinci, trionfo e terrore per la nonnina: "Stato confusionale". Subito dopo la grattata...

11 giugno 2021 a

La vedete la nonnina nella foto? Bene, un Gratta e Vinci le ha letteralmente cambiato la vita. La storia arriva dal Canada, dove la Ontario Lottery and Gaming Commission ha annunciato la vittoria della signora, Bessie Anastasakos, di 100mila dollari. La signora ha sbancato alla Istant Crossword Tripled, il tutto grazie a un tagliando comprato in un negozio abilitato a venderlo.

Si trattava di un "biglietto cruciverba", dove dopo le prima grattate avev vinto 15 dollari prima e dunque 20. Ma grattando grattando, ecco che la vincita è lievitata fino alla cifra-monstre di 100mila dollari. Il gestore della ricevitoria ha spiegato che sia lui sia la signora erano in stato confusionale per quanto accaduto. Insomma, Bessie faticava a credere a quanto le stava accadendo.

Con quel gruzzoletto, la signora ha già fatto sapere che realizzerà il suo più grande desiderio, che da troppi anni non era riuscita ad esaudire: riabbracciare la sua famiglia. Già, i cari della signora Anastasakos vivono in Grecia. E grazie al Gratta e Vinci, ora, potrà finalmente riabbracciarli: fervono i preparativi per la partenza dal Canada. Un lieto fine che rende la vittoria e quei 100mila dollari ancor più dolci: con quei soldi Bessie potrà tornare a casa, tra le persone più amate, dove la sua vita era iniziata, molti anni fa.

