Coronavirus, il bollettino del 15 giugno: tasso di positività mai così basso nel 2021. La vera partita: variante Delta e vaccini

Il tasso di positività più basso di sempre. Il bollettino del 15 giugno sul coronavirus indica 1.255 nuovi casi (lunedì erano stati 907, il totale sale a 4.247.032 contagiati da inizio pandemia, compresi guariti e morti), mentre i decessi sono 63 (a fronte dei 36 delle 24 ore precedenti), un dato che porta il complessivo a 127.101 vittime. Record di negativizzati, 53.074: superato il picco precedente di 39.266 guariti giornalieri, del 9 dicembre 2020.

Incubo senza fine, 81 casi della variante Delta in Lombardia: i dati che spaventano anche gli esperti

Grosso balzo nei tamponi (molecolari e antigenici): 212.112, contro i "soli" 79.524 di ieri, che facevano però riferimento al weekend. Il tasso di positività allo 0,6% (ieri era 1,1%) è come detto il più basso da quando questa statistica considera anche i test rapidi, ossia dal gennaio 2021. In ogni caso, un segnale confortante di graduale ritorno alla normalità. Il confronto più veritiero per comprendere come lo scenario sia di progressivo miglioramento è da effettuare dunque non sugli ultimi giorni, ma sulla settimana precedente: l'8 giugno i nuovi casi erano stati 1.896 e il tasso di positività era stato dello 0,9%.

Video su questo argomento Coronavirus, dal focolaio in palestra ai dubbi sui vaccini: la variante Delta inizia a far paura

Altro dato significativo, quello delle ospedalizzazioni: nei reparti Covid ordinari si sono liberati 132 posti (ieri -77, le persone attualmente ricoverate sono 3.333) mentre in terapia intensiva il saldo è -32 (ieri -29). I malati gravi sono attualmente 504, 26 i nuovi ingressi in rianimazione. A fronte di questi numeri, si comprende come la vera partita si sia ormai spostata dalle corsie di ospedale ai centri vaccinali.e alla diga da erigere contro il probabile diffondersi della ultra-contagiosa variante Delta, la cosiddetta Indiana (se ne sono già registrati 81 casi in Lombardia) Le dosi fin qui somministrate (considerando le prime e i richiami) sono 42,8 milioni, con 14,3 milioni di italiani (il 26,41% della popolazione over 12) completamente immunizzati.

