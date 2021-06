Imperia, due 23enni ricevono AstraZeneca al posto di Pfizer: clamoroso scambio di vaccini

18 giugno 2021 a

Grave errore nella somministrazione del vaccino a Imperia, in Liguria: due ragazze di 23 anni hanno ricevuto AstraZeneca al posto di Pfizer, che è il farmaco raccomandato - come Moderna - agli under 60. Lo scambio delle fiale è avvenuto ieri, 17 giugno, al Palasalute della città ligure. Le due ragazze, come riporta l'Adnkronos, stanno bene al momento e si sono accorte dell'errore solo leggendo il certificato rilasciato dopo il vaccino.

Le loro condizioni di salute saranno comunque monitorate e tenute sotto controllo nei prossimi 15 giorni dal personale dell'Asl 1. E' già partita, inoltre, un'inchiesta interna per cercare di capire come sia potuto accadere lo scambio di vaccini. "Stiamo compiendo accertamenti per capire cosa è successo. Fatti del genere non dovranno più accadere ", hanno fatto sapere dall'Asl.

Si sta valutando anche se somministrare alle due ragazze una seconda dose con siero AstraZeneca oppure Pfizer o Moderna. Mentre fino a qualche settimana fa, infatti, il vaccino anglo-svedese veniva somministrato a tutti, indipendentemente dalla fascia d'età, soprattutto agli openday, adesso la situazione è molto diversa. Si è deciso, infatti, di raccomandare AstraZeneca solo ed esclusivamente agli over 60, a causa di diversi episodi di trombosi cerebrale nelle persone con meno di 60 anni e in particolare dopo la morte di Camilla Canepa, la 18enne ligure venuta a mancare in seguito a delle complicazioni successive alla somministrazione di AstraZeneca.

