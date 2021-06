Reddito di cittadinanza, Di Maio e Conte in imbarazzo. "Villa e auto di lusso", chi prendeva l'assegno e quanti soldi si è fregato

21 giugno 2021 a

a

a

Quanto costa in truffe agli italiani il reddito di cittadinanza? I numeri li fornisce la Guardia di finanza, nel consueto report sull'evasione fiscale relativa all'ultimo anno, il 2020, ed è un drammatico campanello d'allarme su quello che non funziona nella macchina messa a punto dall'allora ministro del Welfare Luigi Di Maio. Per il grillino e per l'ex premier Giuseppe Conte, ancora oggi, il RdC è il fiore all'occhiello del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le politiche sociali. Bene, allora forse dovranno spiegare perché di fatto il reddito si stia trasformando sempre più in un assalto alla diligenza.

Video su questo argomento Reddito di cittadinanza, Giuseppe Conte non molla: "Ci sarà sempre spazio" per l'assegno ai fannulloni

Durante l'anno, spiegano le Fiamme gialle, sono inoltre denunciati 5.868 truffatori del reddito di cittadinanza: tra loro anche intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali e mafiosi con condanne definitive. In totale sono stati percepiti indebitamente ben 50 milioni di euro, con circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi.

Video su questo argomento Povertà, il sorpasso: aumenta più al nord che al sud. 5,6 milioni di concittadini non arrivano a fine mese: che fa il governo Draghi?

Più in generale, i numeri sull'evasione fiscale fanno tremare i polsi. Nel 2020 sono stati scoperti 3.546 evasori totali, imprenditori e lavoratori autonomi completamente sconosciuti all'amministrazione finanziaria. Anche l'emergenza Coronavirus ha dato il suo bel "contributo". Sono stati denunciati 1.347 soggetti per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, con sanzioni amministrative in 310 casi e sequestri di circa 71,7 milioni di mascherine e dispositivi di protezione individuale, oltre a un milione di confezioni e 160mila litri di igienizzanti, venduti come disinfettanti.



In tutto questo scenario di illegalità, la mafia continua a fare la parte del leone. Accertamenti patrimoniali su 8.822 soggetti, con provvedimenti di sequestro e confisca eseguiti addirittura per 1,5 miliardi di euro. È invece di 2,2 miliardi il valore dei beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie proposti all'autorità giudiziaria per il sequestro. Purtroppo, solo la punta dell'iceberg.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.