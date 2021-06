Voghera, secchiata d'acqua su una ragazza in strada. Finisce all'ospedale: cose c'era dentro, agguato terrificante

21 giugno 2021 a

Gli schiamazzi notturni a Voghera, in provincia di Pavia, hanno esasperato un residente della zona. Che così ha pensato a un gesto piuttosto estremo per allontanare i ragazzi in festa: ha lanciato una secchiata piena d'acqua sotto il balcone di casa. Fin qui nulla di strano o particolarmente pericoloso, se non fosse che nel secchio - insieme all'acqua - c'era anche della candeggina, un prodotto che può causare danni gravi se entra in contatto con la pelle o con gli occhi.

La secchiata di acqua e candeggina ha raggiunto una ragazza in pieno viso. Il liquido, in particolare, le è andato a finire negli occhi e l'ha costretta a correre in ospedale per un controllo. Si tratta di una giovane di 20 anni, che ha preferito andare subito al pronto soccorso dopo aver accusato un forte bruciore agli occhi. Per fortuna, tuttavia, non ha riportato lesioni gravi.

Sul posto sono intervenuti subito gli operatori del 118 e i carabinieri, che hanno avviato degli accertamenti per capire da quale finestra sia stato lanciato il liquido. In assenza di lesioni gravi, comunque, l'indagine scatterà solo in presenza di querela presentata dalla ragazza. La vicenda, secondo questa ricostruzione, si inquadrerebbe nel clima di tensione che ormai si registra sempre di più nelle notti della movida in provincia di Pavia.

