Mugello, il precedente del fratellino di Nicola: quando anche lui si allontanò da casa. E pure in quel caso... altri dubbi sui genitori

Ci sono tanti aspetti da chiarire sulla vicenda di Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi scomparso la sera di lunedì 21 giugno e ritrovato il 23 mattina da un giornalista de La Vita in diretta in una scarpata. Intanto, bisogna capire perché i genitori hanno chiamato i soccorsi dopo nove ore dalla sua scomparsa. In secondo luogo, perché il piccolo indossava i sandali quando è stato ritrovato. E infine, rivela La Repubblica si cerca di fare luce anche sulla precedente "fuga", a circa un chilometro da casa, del fratellino più grande. La Procura dei minori vuole capire se ci sono state eventuali violazioni dei doveri genitoriali.

Intanto, sul caso è già stato aperto un fascicolo in procura, ma almeno per il momento senza indagati, né ipotesi di reato. Le indagini sono coordinate dal pm Giulio Monferini, e condotte dai carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo e del comando provinciale. L'ipotesi ritenuta fin dall'inizio più probabile è che il piccolo si sia allontanato da casa da solo. Ma la dinamica è tutta da ricostruire.

Secondo una prima ipotesi dei carabinieri, Nicola è stato messo a letto dalla madre dopo cena, verso le 19,30. Poi la donna sarebbe andata in una stalla poco lontano dalla casa, per mungere le capre. Il padre invece era fuori, a Borgo San Lorenzo. Qualche ora dopo il bimbo si sarebbe svegliato e non trovando nessuno in casa, sarebbe uscito per cercare i genitori. E si sarebbe perso. "Allo stato non ci sono elementi per ipotizzare l'intervento di altre persone", fanno sapere gli inquirenti.

Ma perché Leonardo Tanturli e la compagna Giuseppina hanno aspettato nove ore prima di chiamare i soccorsi e rivolgendosi in un primo momento soltanto ai vicini di casa? Si può ipotizzare il reato di abbandono di minore? Ci sarebbe anche un precedente: secondo quanto raccontato da alcuni abitanti della zona - che nei prossimi giorni potrebbero essere convocati dai carabinieri - anche il fratellino maggiore di Nicola, che oggi ha 4 anni, in passato si sarebbe allontanato da casa. Avrebbe percorso da solo circa un chilometro, fin quasi all'"ecovillaggio" di Campanara, e anche nel suo caso i genitori si sarebbero accorti tardi della sua assenza.

Eppoi, i sandali. Nicola se li è messi da solo? Era in grado di farlo a 21 mesi? Non è da escludere. Nicola è "vispo, molto autonomo, abituato a girare intorno casa". Forse è capace di farlo.

