Coronavirus, bollettino 28 giugno: giù i contagi, il dato più basso dell'anno. Numeri confortanti in un'Italia tutta "bianca"

Sono 389 i casi di Covid registrati in Italia secondo l'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Ieri, invece, i contagi erano stati 782. Il numero dei positivi odierni è il più basso del 2021. Basti pensare che nessun caso è stato rilevato in Liguria, Umbria, Basilicata, Molise e Valle d'Aosta. Mentre la Regione con il maggior numero di nuovi contagiati è la Sicilia. I morti nelle ultime 24 ore sono 28, di cui 14 sono vittime pregresse venute fuori da un ricalcolo della Campania e relative al periodo aprile-maggio 2021. Ieri invece i decessi erano stati 14.

Il tasso di positività resta stabile allo 0,5%. La curva epidemiologica, insomma, resta "appiattita" sotto la soglia di mille nuove infezioni per il nono giorno consecutivo. "La battaglia sarà vinta soltanto quando da ogni angolo d’Italia avremo una comunicazione di zero decessi e ancora purtroppo questo non avviene", ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Intanto si alleggerisce sempre di più il carico sugli ospedali italiani, sia in area critica che non. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono diminuiti di 20 unità nelle ultime 24 ore, portando così il totale dei pazienti a 1.723.In terapia intensiva, invece, il calo di posti letto occupati è stato di 5 unità, col totale dei malati più gravi che scende a 289. Intanto va avanti la campagna vaccinale: le dosi somministrate finora sono oltre 50 milioni.

