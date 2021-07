Coronavirus, la Variante Delta cambia il trend. Bollettino 1 luglio: 882 contagi e 21 morti, verso una nuova ondata?

01 luglio 2021 a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a essere sotto controllo. Lo stesso non si può dire dell’Europa in generale, dove è scattato un primo campanello dall’allarme perché dopo dieci settimane consecutive di calo i contagi da Covid-19 sono tornati ad aumentare. Hans Kluge, direttore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha manifestato il rischio di una nuova ondata in tutta la regione europea, “a me non che non rimaniamo disciplinati”.

Il bollettino di oggi, giovedì primo luglio, dà conto di 882 contagiati, 1.941 guariti e 21 morti su 188.474 tamponi analizzati, con il tasso di positività rilevato allo 0,5 per cento (lo stesso di ieri). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, la pressione è sempre più bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -61 (1.532 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -18 (229) a fronte di soli 7 nuovi ingressi.

Gli attualmente positivi sono scesi a 49.358, i deceduti invece sono arrivati a quota 127.587 ma per fortuna l’aumento procede molto a rilento da diverse settimane, segno che il vaccino sta funzionando. Infatti la campagna organizzata dal generale Figliuolo sta proseguendo su buoni ritmi e ha raggiunto 51.564.195 milioni di dosi somministrate: il pericolo però non è ancora sventato perché la variante Delta è in grado di infettare anche chi ha ricevuto soltanto la prima dose.

