Papa Francesco, ricoverato al Gemelli per un intervento da tempo programmato: "Deve essere operato al Colon"

04 luglio 2021 a

a

a

Papa Francesco si è recato questo pomeriggio, domenica 4 luglio, presso il Policlinico Gemelli di Roma dove verrà sottoposto a un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon, cioè un’occlusione dovuta a diverticoli infiammati che vanno rimossi. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal professore Sergio Alfieri, 54 anni, direttore dell'Unità operativa complessa di chirurgia digestiva del Gemelli, ordinario di Chirurgia generale all'Università Cattolica di Roma. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico. Il Pontefice sarà operato già oggi. Papa Francesco è arrivato al Policlinico intorno alle 14, La Santa Sede parla di un "intervento programmato" da tempo.

Al Gemelli già da questa mattina si poteva notare una mobilitazione generale per organizzare al meglio la struttura in attesa dell'arrivo di Francesco. Il Papa questa mattina ha partecipato all'Angelus in Piazza San Pietro. Parlando dalla finestra del Palazzo Apostolico, ha annunciato che dal 12 al 15 settembre sarà "in Slovacchia per fare una visita pastorale". Applausi dai fedeli riuniti sotto il colonnato del Bernini, con Francesco che ha scherzato: "Sono contenti gli slovacchi".

Quindi il Papa, che ha compiuto 84 anni lo scorso dicembre, ha tracciato la 'road map' del suo viaggio. "Il pomeriggio prima (l'11 settembre, ndr) concelebrerò in Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico internazionale", ha spiegato. "Ringrazio di cuore quanti stanno preparando questo viaggio e prego per loro", ha aggiunto. "Preghiamo tutti per questo viaggio e per le persone che stanno lavorando per organizzarlo". Quindi il saluto "con affetto" e "specialmente agli slovacchi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.