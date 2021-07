Coronavirus, bollettino 4 luglio: 808 nuovi casi e 12 morti. "Ma preoccupano le nuove varianti"

04 luglio 2021 a

Sono 808 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 932). Sale a 4.263.317 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia. I decessi di oggi domenica 4 luglio sono 12 (ieri sono stati 22), per un totale di 127.649 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.091.004 e 1.706 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 3.110). Gli attuali positivi risultano essere in tutto 44.664, pari a -912* rispetto a ieri (-2.203 il giorno prima). Processati 141.640 tamponi. Giù i ricoveri ordinari (1.364, -30) e terapie intensive (197, -7).

Il ministro della Salute Roberto Speranza afferma: "Sfida non vinta, attenzione a nuove varianti". La ministra degli Affari regionali Gelmini sottolinea invece come sia "fondamentale convincere i riottosi a vaccinarsi adesso per avere un autunno tranquillo: non possiamo permetterci di rivivere l'incubo dello scorso anno". I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 141.640, ovvero 86.487 in meno rispetto a ieri quando erano stati 228.127. Mentre il tasso di positività è 0,6% (l’approssimazione di 0,57%); ieri era 0,4%. Dal confronto con la scorsa domenica (27 giugno), quando erano stati registrati +782 casi con un tasso di positività dello 0,5%, si vede che siamo più o meno fermi: ci sono meno casi del 27 giugno, ma la percentuale è leggermente più alta.

Per quanto riguarda le vittime si tratta del dato più basso del 2021, dopo i 14 decessi di domenica scorsa. Ma la domenica i dati sui decessi potrebbero essere incompleti, in quanto nel giorno festivo non tutte le strutture inviano gli aggiornamenti al sistema centrale. Come ieri, anche oggi sono 11 le regioni con zero lutti, alle quali si aggiungono le province di Trento e Bolzano.

