Ciro Grillo, un file audio decisivo? "Forse li ho lasciati fare": la frase di Silvia su cui la difesa si gioca tutto

Sono state rinviate a novembre le udienze in cui si deciderà sul rinvio a giudizio per Ciro Grillo e i suoi tre amici - Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta - accusati di violenza sessuale di gruppo. Due le ragazze che li hanno denunciati: Silvia e Roberta, che all’epoca dei fatti (17 luglio 2019) avevano 19 anni; la prima ha raccontato di essere stata stuprata da tutti, la seconda ha scoperto di essere protagonista di foto e video osceni mentre dormiva. La gup Caterina Interlandi ha dato appuntamento al prossimo 5 novembre, ma già il 20 ottobre ci sarà un passaggio fondamentale.

In tale data, infatti, le difese dei ragazzi e le parti civili indicheranno quelli che per loro sono documenti essenziali tra l’enorme quantità estratta soprattutto dai telefonini dei ragazzi e delle presunte vittime. Come riporta il Corriere della Sera, ieri il primo tempo di questa partita giudiziaria si è giocato soprattutto sul contenuto di un messaggio audio tra Silvia e la sua amica norvegese. Giulia Bongiorno, che difende la ragazza, ha definito tale file dalla durata di quasi 15 minuti un “elemento rilevante”.

Anche se per le difese dei quattro accusati ci sarebbero alcune frasi che volgerebbero a loro favore. Per esempio: “Perché sono così idiota? Perché mi comporto così? Perché non dico basta, come se non fosse possibile?”. Oppure, sempre come riporta il Corsera: “Qualunque cosa fatta da quei ragazzi me la merito, ero come fuori di me e probabilmente li ho lasciati fare”. Però da quell’audio emergono anche tanti passaggi in cui si intuisce che la ragazza non era pienamente in sé: “Per me il sesso è una cosa sacra, se possiamo dire così. Fare sesso per me è qualcosa di, forse… non so, spero che quello che sto dicendo non ti sembri superficiale, ma per me il sesso è qualcosa che voglio fare con qualcuno che amo”.

