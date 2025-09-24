Libero logo
Gaza
Flotilla
CharlieKirk

Beppe Grillo, rumors: come sta dopo la condanna del figlio

di Maria Pia Petrarolimercoledì 24 settembre 2025
Beppe Grillo, rumors: come sta dopo la condanna del figlio

(LaPresse)

2' di lettura

"Servirà tempo perché è stato un colpo durissimo": questo dice chi conosce bene Beppe Grillo, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera. Il riferimento è alla condanna a 8 mesi del figlio Ciro per stupro. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, comunque, l'innocenza del giovane non è in discussione. Questa, però, è stata l'ultima bastonata di un anno non proprio facile per diversi motivi, a partire dalla rottura col partito da lui fondato culminata nella cancellazione del suo ruolo di garante.

"Sembra una beffa: tutto quello che poteva andare storto è andato storto. E nel peggiore dei modi - ha commentato una fonte parlando col Corriere -. Adesso? Beppe si farà sentire. A suo modo. Ne sono convinto". Una delle ultime uscite pubbliche risale al momento dell'addio al Movimento. In quel caso, il comico aveva citato The Truman Show: "Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte". 

Grillo, la tragedia di Beppe è familiare e anche politica: ora è davvero tutto finito

Se otto anni vi sembran pochi... La richiesta con la quale si è concluso in prima istanza (ora ci sarà l&r...

Dopo la ferita politica, poi anche quella privata con la condanna del figlio Ciro. Solo pochi giorni fa Grillo sul suo blog scriveva un post dal titolo "Chiamatemi Sinbad". "Ernst Bloch, nel 'Principio Speranza' lo raccontava come metafora. Sinbad che naufraga, perde tutto, rischia di annegare ma si aggrappa a un legno e sopravvive - scriveva il fondatore del M5s -. Non è più tempo di aspettare che il pesce si giri di nuovo e ci offra un’altra illusione di terraferma. È tempo di buttarsi e nuotare insieme verso una riva che ancora non vediamo ma che sappiamo esiste". 

Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e tre suoi amici

Il tramonto del vecchio leader Grillo, la tragedia di Beppe è familiare e anche politica: ora è davvero tutto finito

Occhio al caffè Capezzone e le violenze pro-Pal: "Michele Serra e i maranza", cosa spunta sui giornaloni

tag
beppe grillo
ciro grillo

Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e tre suoi amici

Il tramonto del vecchio leader Grillo, la tragedia di Beppe è familiare e anche politica: ora è davvero tutto finito

Occhio al caffè Capezzone e le violenze pro-Pal: "Michele Serra e i maranza", cosa spunta sui giornaloni

ti potrebbero interessare

720x576

Stupro di gruppo, condannati Ciro Grillo e tre suoi amici

719x410

Grillo, la tragedia di Beppe è familiare e anche politica: ora è davvero tutto finito

Corrado Ocone
457x315

Capezzone e le violenze pro-Pal: "Michele Serra e i maranza", cosa spunta sui giornaloni

Claudio Brigliadori
3072x2288

Giulia Bongiorno: "Ecco cosa mi ha detto la vittima dopo la condanna di Grillo"

Ignazio Stagno