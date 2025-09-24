Beppe Grillo, rumors: come sta dopo la condanna del figlio

"Servirà tempo perché è stato un colpo durissimo": questo dice chi conosce bene Beppe Grillo, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera. Il riferimento è alla condanna a 8 mesi del figlio Ciro per stupro. Per il fondatore del Movimento 5 Stelle, comunque, l'innocenza del giovane non è in discussione. Questa, però, è stata l'ultima bastonata di un anno non proprio facile per diversi motivi, a partire dalla rottura col partito da lui fondato culminata nella cancellazione del suo ruolo di garante.

"Sembra una beffa: tutto quello che poteva andare storto è andato storto. E nel peggiore dei modi - ha commentato una fonte parlando col Corriere -. Adesso? Beppe si farà sentire. A suo modo. Ne sono convinto". Una delle ultime uscite pubbliche risale al momento dell'addio al Movimento. In quel caso, il comico aveva citato The Truman Show: "Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte".