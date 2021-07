Variante Delta, addio zona bianca: ecco quali regioni stanno per tornare in giallo

11 luglio 2021 a

La variante Delta avanza e le nostre libertà tornano subito a vacillare. E non solo per il fatto che diversi paesi europei stanno per reintrodurre limiti, obblighi e imposizioni per viaggiare, anche per i vaccinati. Già, il punto è che anche diverse zone bianche, in Italia, ora sarebbero tornate a rischio.

Ovviamente, dietro c'è la manina di Roberto Speranza, che ha spiegato: "Dobbiamo agire con prudenza, anche alla luce di quanto sta accadendo". E così, in questo contesto, nel corso della prossima settimana si terrà una cabina di regia ad hoc.

Di sicuro, per ora, si esclude del tutto l'obbligo di indossare la mascherina al chiuso. Dunque si discuterà sulla linea da tenere per discoteche e locali notturni, destinate a pagare ancora dazio. Ma soprattutto, come detto, nell'arco di poco tempo alcune regioni sono destinate a tornare zona gialla.

Secondo quanto anticipa Repubblica, l'inasprimento delle misure con il ritorno al giallo riguarderà le regioni con un'incidenza superiori a 50 casi settimanali per 100mila abitanti. E così, in base ai dati registrati tra il 4 e il 10 luglio, si scopre che sono a rischio Sicilia (incidenza a 21), Campania (19), Abruzzo (16,6) e Marche (15,3). Ma considerato il tasso di crescita dei contagi, ben presto anche molte altre regioni potrebbero rischiare il giallo. Di nuovo.

