Papa Francesco, l'appello all'Angelus dal Gemelli: "Non perdiamo la sanità gratuita, un bene prezioso"

11 luglio 2021 a

a

a

Come previsto, Papa Francesco ha recitato l'angelus dalla finestra del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da una settimana dopo l'intervento al colon. Jorge Maria Bergoglio infatti, dopo aver subito l'intervento per via della stenosi diverticolare, è ancora in ospedale, dove il recupero sembra procedere bene: le dimissioni potrebbero arrivare già domani.

E così, dal Gemelli, si è rivolto alle persone che lo ascoltavano affermando: "Sono contento di poter mantenere l'appuntamento domenicale dell'Angelus, vi ringrazio tutti: ho sentito molto la vostra vicinanza e il sostegno delle vostre preghiere".

Papa Francesco, "i valori registrati negli esami del sangue": tam-tam sulle dimissioni, l'ultimo bollettino

Dunque, un appello. Un messaggio molto importante, da parte del Pontefice, che ha insistito sull'importanza del sistema sanitario gratuito. Bergoglio infatti ha detto di aver sperimentato in prima persona "l'importanza di un buon servizio sanitario accessibile a tutti". E ancora: "Non bisogna perdere questo bene prezioso. Bisogna mantenerlo! E per questo occorre impegnarsi tutti, perché serve a tutti e chiede il contributo di tutti", ha rimarcato.

Papa Francesco, "un episodio nella notte". Operato al Colon, il verdetto dell'esame istologico

Dunque, nel corso dell'Angelus domenicale, Papa Francesco ha parlato di Europa, della tutela dei mari, di ambiente in generale con un focus sulla plastica, della deposizione delle armi e quindi un nuovo appello affinché cessino tutti i conflitti nel mondo.

Infine un pensiero ai più piccoli che lottano contro la malattia: "Qui ci sono alcuni amici bambini malati, perché soffrono i bambini? Perché soffrono i bambini è una domanda che tocca il cuore", si è domandato e ha concluso Papa Francesco.

Il Papa operato al colon? Voci sconcertanti: "Dove vuole andare uscito dall'ospedale", 007 già allertati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.