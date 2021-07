Papa Francesco operato al colon, sconcertante indiscrezione: "Dove vuole andare uscito dall'ospedale", 007 già allertati

07 luglio 2021 a

Dopo l'intervento chirurgico al colon, Papa Francesco è già al lavoro per organizzare le prossime tappe delle sue visite a paesi esteri. "Sua Santità Papa Francesco - ha riferito il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni - è in buone condizioni generali, vigile e in respiro spontaneo. L'intervento chirurgico per la stenosi diverticolare effettuato nella serata del 4 luglio ha comportato una emicolectiomia sinistra e ha avuto una durata di circa 3 ore". Per Bergoglio è ora prevista "una degenza di circa 7 giorni salvo complicazioni". Nel frattempo, il Papa organizza già il suo prossimo viaggio. Destinazione? Corea del Nord.

Lo riporta l'agenzia stampa Fides, citando le sue fonti locali. Il capo dei servizi dell'intelligence della Corea del Sud, ha infatti affermato di star lavorando a una possibile visita di Papa Francesco in Corea del Nord. Secondo quanto dichiarato da Park Jie-won in seguito a una messa tenutasi a Mokpo, nella provincia meridionale di Jeolla, il direttore del National Intelligence Service ha riferito di un suo incontro con l'arcivescovo Kim Hee-jung e il Nunzio apostolico in Corea del Sud, l'arcivescovo Alfred Xuereb. Alla base dell'incontro sarebbe stato proprio la visita di Bergoglio a Pyongyang.

Già in passato, Papa Francesco aveva espresso la sua volontà di visitare la Corea del Nord, se formalmente invitato. Nel 2018, durante un incontro in Vaticano con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, Papa Francesco aveva ricevuto dal presidente sud-coreano un "invito verbale", delegatogli dal leader supremo nord-coreano Kim Jong-un. "Se Dio lo vorrà, Papa Francesco potrà visitare la Corea del Nord per iniziare una nuova era di pace. La sua visita sarebbe un punto di partenza per un'epoca di riconciliazione, armonia e unità, nel nome del Vangelo", ha commentato padre Dinh Anh Nhue Nguyen, direttore dell'Agenzia Fides e Segretario Generale della Pontificia Unione Missionaria.

