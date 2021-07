Variante Delta, bollettino 11 luglio: invertito il trend, più contagiati che guariti. Ma il vaccino frena i decessi

11 luglio 2021 a

a

a

La situazione epidemiologica dell’Italia continua a rimanere sotto controllo, anche se per la prima volta dopo settimane il trend è cambiato: oggi, domenica 11 luglio, gli attualmente positivi sono tornati a salire, dato che i guariti sono leggermente in meno dei contagiati. Il bollettino rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.391 nuovi casi, 1.318 guariti e 7 morti su 143.332 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è schizzato all’1 per cento (+0,3 rispetto a ieri).

Filtra l'inquietante circolare del ministero della Salute: variante Delta, ecco la data delle prime chiusure

La notizia migliore è ovviamente legata al numero dei decessi, sempre più basso grazie al vaccino che protegge dalla malattia. Infatti anche la situazione del sistema sanitario nazionale rimane tranquilla, con la pressione che è sempre più bassa: oggi il saldo dei ricoverati in reparti Covid è -13 (1.134 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoverati in terapia intensiva è -0 (161) a fronte di soli 6 ingressi.

Variante Delta, ora è "allerta internazionale": vaccino e "misure di contenimento", ombre nerissime sulla nostra estate

Gli attualmente positivi sono saliti a 41.081, i deceduti invece sono arrivati a 127.775. Nel frattempo la campagna di vaccinazione prosegue su buoni ritmi: sono 57.209.255 le dosi somministrate in totale. Nel breve periodo potrebbero però non bastare per evitare la quarta ondata: a causa della variante Delta le stime parlano di una possibilità di raggiungere oltre 10mila contagi giornalieri entro fine agosto.

Ancora il bavaglio? Variante Delta, rumors sugli estremi rimedi: torna l'obbligo di mascherina all'aperto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.