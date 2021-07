Euro 2020, tifoso scavalca l'Altare della Patria a Roma e militare gli punta addosso il mitra

12 luglio 2021 a

Scene di ordinaria follia durante gli Europei di calcio, che hanno portato l'Italia alla vittoria sull'Inghilterra. A Roma un tifoso con indosso una maglietta degli azzurri ha scavalcato la recinzione che delimita l'Altare della Patria a piazza Venezia. Da qui l'uomo è riuscito ad avvicinarsi fino al monumento al milite ignoto. Una bravata che è finita dopo pochi minuti. A fermare il tifoso uno dei due militari appostato a vigilare il monumento.

Nel filmato che immortala tutta la scena si vede il militare puntare al tifoso il mitra e l'uomo correre impaurito. Il tifoso è stato così fermato e portato in commissariato dove è stato identificato e denunciato. "I luoghi sacri non si toccano", commenta un utente che ha visto sui social il video che riprende quanto accaduto nella notte di domenica 11 luglio. Critico invece un altro utente che non approva la reazione del militare: "Con il fucile puntato, manco fosse un terrorista".

Lo stesso tifoso, dopo la bravata, sembra essere molto scosso per quanto accaduto. Una lezione, dunque, che difficilmente potrà dimenticare, così come la giornata dell'11 luglio quando l'Italia a Wembley ha incassato la vittoria contro gli inglesi. Anche a Londra sono state parecchie le agitazioni, soprattutto contro i tifosi italiani che hanno l'unica "colpa" quella di aver vinto.

