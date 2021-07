Coronavirus, il bollettino del 12 giugno: 888 positivi e 13 morti, ma tornano a salire i ricoveri. Variante Delta, è allarme

12 luglio 2021 a

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 888 casi di positività al coronavirus rispetto ai 1.391 della vigilia: questi i dati contenuti nel bollettino diffuso oggi, lunedì 12 giugno. Sale così ad almeno 4.272.163 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio dell’epidemia.

Sono 13 le vittime registrate nelle ultime 24 ore, rispetto alle 7 di domenica: in totale da febbraio 2020 i morti salgono a 127.788. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.103.949 e 1.529 quelle uscite oggi dall’incubo Covid (ieri 1.318). Gli attuali positivi — i soggetti che hanno il virus — risultano essere in tutto 40.426, pari a -655 rispetto a ieri (66 il giorno prima).

Ma c'è un dato preoccupante, ora che sull'Italia si sta allungando l'ombra della variante Delta. Per la prima volta da tempo a questa parte, sono in leggero aumento le ospedalizzazioni in area non critica, mentre calano di poco le rianimazioni. Nel dettaglio, i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +15 (ieri -13), per un totale di 1.149 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva (TI) sono -2 — si tratta del saldo tra le persone uscite e quelle entrate in TI — (ieri 0), portando il totale dei malati più gravi a 158, con 4 nuovi ingressi in rianimazione (ieri 6).

Per quel che riguarda il vaccino, in totale sono state somministrate 57,6 milioni di dosi. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 23,7 milioni (44,06% della popolazione over 12).

