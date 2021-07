Variante Delta, 4 regioni verso la zona gialla: le regole, ecco a quali libertà dovranno rinunciare

14 luglio 2021 a

L'aumento dei contagi dovuto alla variante Delta del coronavirus, anche in Italia, preoccupa. Tanto che come è noto ci sono quattro regioni che già dalla prima settimana di agosto potrebbero cambiare colorazione. Già, addio alla zona bianca e un inquietante ritorno alla zona gialla. Nel dettaglio, le aree a rischio sono Campania, Sicilia, Abruzzo e Marche.

Il punto è che dopo lunghe settimane in cui immaginavamo di aver definitivamente archiviato i colori delle regioni, forse, ci siamo scordati di che cosa comportino i colori stessi. Nel caso, il giallo. Dunque, bene ricordarlo. In zona gialla sarà possibile effettuare spostamenti tra regioni che siano ovviamente di colore giallo o bianco, mentre gli spostamenti verso una regione gialla o rossa devono essere fatto con un green pass e giustificati.

E ancora, consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate, ma una sola abitazione e una sola volta al giorno, per un massimo di quattro persone oltre a quelle che già convivono nell'abitazione di destinazione. In zona gialla non è previsto il coprifuoco, ma tornerebbe l'obbligo di mascherine all'aperto. Dunque bar e ristoranti, aperti al pubblico si all'esterno si all'esterno, ma con un massimo di quattro persone per tavolo. Non sono invece previste limitazioni per negozi e centri commerciali.

E ancora, in base alle linee guida, nelle regioni in zona gialla è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsivoglia attività sportiva, anche di squadra e di contatto. E ancora, consentite le attività delle piscine all'aperto e al chiuso, oltre alle palestre. Aperti centri termali e centri benessere. Mostre e musei potranno restare aperti al pubblico seguendo le misure di sicurezza già adottate in precedenza. E le stesse misure di sicurezza dovranno essere adottate a feste, ricevimenti, cerimonie civili o religiosi, e anche in parchi tematici e di divertimenti, sale giochi e scommesse, centro sociali, casinò e sale bingo.

