Coronavirus, il bollettino del 17 luglio: crescono contagi, ricoveri ordinari e intensive. Altri brutti segnali

Il bollettino di oggi, sabato 17 luglio relativo all'emergenza coronavirus in Italia continua a dare segnali poco incoraggianti. Aumentano ancora i contagi: sono 3.121 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati 2.898, qui il bollettino). Sale così ad almeno 4.131.585 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2, cifra che comprende anche i guariti e le vittime.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 13 morti rispetto agli 11 della vigilia, il totale sale così a 127.864 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.112.977 e 2.328 quelle guarite oggi dal Covid. Gli attuali positivi risultano essere in tutto 43.491, pari a +777 rispetto a ieri (+1.814 il giorno prima). In totale sono stati effettuati 244.797 tamponi, alla vigilia erano stati 205.602. Il tasso di positività è 1,3% (l’approssimazione di 1,27%); ieri era 1,4% e tre giorni fa era 1%, segno che l'epidemia, con la complicità della variante Delta, è tornata a diffondersi in tutto il Paese.

E per il secondo giorno di fila crescono i ricoveri in terapia intensiva e oggi anche le degenze ordinarie. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono in crescita di 23 unità (ieri in calo di 1), per un totale di 1.111 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva crescono di 1 unità rispetto alle 8 della vigilia, portando il totale dei malati più gravi a 162, con 9 ingressi in rianimazione (ieri ne erano stati registrati 13).

Per quel che riguarda il vaccino, le dosi somministrate sono oltre 60,5 milioni. Gli italiani che hanno ricevuto anche la seconda dose sono oltre 26 milioni (48,70 % della popolazione over 12).

Di seguito, i dati del contagio regione per regione:

Lombardia 845.529: +438 casi (ieri +399)

Veneto 428.171: +424 casi (ieri +425)

Campania 426.986: +238 casi (ieri +204)

Emilia-Romagna 388.479: +207 casi (ieri +200)

Piemonte 363.682: +55 casi (ieri +115)

Lazio 348.943: +500 casi (ieri +443)

Puglia 254.126: +81 casi (ieri +46)

Toscana 245.733: +222 casi (ieri +169)

Sicilia 235.092: +431 casi (ieri +386)

Friuli-Venezia Giulia 107.242: +30 casi (ieri +26)

Marche 104.252: +53 casi (ieri +52)

Liguria 103.810: +55 casi (ieri +54)

Abruzzo 75.341: +34 casi (ieri +25)

P. A. Bolzano 73.489: +34 casi (ieri +10)

Calabria 69.603: +51 casi (ieri +77)

Sardegna 58.243: +190 casi (ieri +140)

Umbria 57.079: +30 casi (ieri +56)

P. A. Trento 45.934: +26 casi (ieri +33)

Basilicata 27.080: +11 casi (ieri +10)

Molise 13.808: +9 casi (ieri +23)

Valle d’Aosta 11.710: +2 casi (ieri +5)

