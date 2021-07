Falconara Marittima, tromba d'aria si abbatte sulla costa: un'intera spiaggia spazzata via. La sindaca: "Un disastro"

17 luglio 2021 a

Il clima impazzito degli ultimi giorni sta sconvolgendo proprio tutti. Le alluvioni e le frane che hanno colpito la Germania hanno fatto aprire gli occhi sul cambiamento climatico e sull'urgenza di intervenire per correre ai ripari. Non meno drammatica la situazione in Olanda e in Belgio. Adesso però la furia si sta abbattendo anche sui nostri territori: una violenta tromba d'aria ha colpito la costa di Falconara Marittima, a pochi chilometri da Ancona.

La violenza del vento, come si vede nel video in calce, ha letteralmente spazzato via gran parte delle attrezzature, tra cui ombrelloni e lettini, cogliendo alla sprovvista i proprietari dei lidi. E così il maltempo, annunciato dalle previsioni, si è manifestato con una forza impressionante. Soprattutto con forti piogge e vento su tutta la regione, in particolare lungo la costa.

Come già anticipato dalle previsioni meteo, infatti, il ciclone che ha colpito Belgio e Germania adesso punta proprio il nostro paese. "Una tromba d'aria si è abbattuta verso le 13.30 sulla nostra spiaggia - riferisce il sindaco Stefania Signorini con un post su Facebook -. Due stabilimenti colpiti in modo particolare ma grande la collaborazione di tutti. Sono andata subito al mare anche per chiedere interventi ed ho visto con sgomento un vero disastro".

