Senago, investe uno scooter con due ragazzini e poi fugge: denunciato dalla madre

Una storia drammatica quella accaduta a Senago, nel Milanese, dove un 27enne in auto ha travolto due ragazzi in motorino per poi fuggire. A condurre i carabinieri al pirata della strada è stata proprio sua madre. Il giovane - tornato a casa sotto choc - ha confessato tutto alla donna, che non ha atteso prima di denunciarlo. L'incidente ha avuto luogo sabato notte, all'1.30, quando l'auto stava cercando di sorpassare un altro veicolo, su una carreggiata con linea continua, ma ha investito frontalmente un ciclomotore guidato da uno studente 20enne che aveva caricato come passeggero un amico 19enne.

Il 20enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano, mentre il passeggero 19enne è stato ricoverato d’urgenza al San Gerardo di Monza, dove ha subito l’amputazione della gamba destra ed è andato in arresto cardio-circolatorio. Ha ripreso l’attività cardiaca dopo manovre di rianimazione avanzata. Il ragazzo è ancora in prognosi riservata.

"Se state cercando qualcuno che ha travolto due ragazzi in moto è mio figlio ed è qui a casa con me - aveva detto la donna componendo il 112 -. È scappato per la paura, ma potete venirlo a prendere anche subito". A casa sua, a Paderno Dugnano, erano poi arrivati i carabinieri della stazione di Senago e quelli della compagnia di Rho. Il 27enne, denunciato per lesioni personali gravissime e dovrà rispondere di omissione di soccorso. è risultato negativo all'alcol test.

