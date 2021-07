Clima impazzito, dopo la Germania la Puglia: "Non uscite di casa". Frane e fiumi in strada, l'allarme della Protezione civile

19 luglio 2021 a

a

a

Il maltempo mette in ginocchio la Puglia, in particolare l'entroterra garganico, in provincia di Foggia: smottamenti e frane, insieme agli allagamenti, rendono molto difficili gli spostamenti. Una notte e una mattinata da incubo con temporali e nubifragi che hanno creato notevoli disagi ai cittadini: scantinati e sottopassi si sono allagati in poco tempo e in alcuni casi perfino le strade si sono trasformate in torrenti. Una bomba d'acqua che ha spaventato tutti gli abitanti della zona, soprattutto dopo la catastrofe di qualche giorno fa in Germania.

Lo vedete? Vergogna del delfino della Merkel di fronte a quasi 160 morti: il gesto che sconvolge la Germania | Video

Al momento non si registrano danni a persone ma la situazione resta critica, visto che la pioggia non accenna a smettere. Una delle zone più colpite - come riporta FanPage - è quella di San Marco in Lamis dove sono già caduti oltre 95 mm di pioggia. Una quantità eccessiva che ha spinto la protezione civile locale a consigliare di non mettersi in viaggio se non per motivi urgenti. In zona, inoltre, si registrano anche numerosi black out elettrici.

"È un evento straordinario. Non uscite da San Marco in Lamis e non cercate di raggiungere San Marco in Lamis - ha avvertito Michele Augello della protezione civile locale -. Evitate ulteriori disagi. Anche i soccorsi in queste condizioni hanno difficoltà ad operare. Mettetevi in sicurezza, non mettetevi in strada".

"Allerta arancione, rischio idrogeologico". Meteo, domenica da incubo: tornado e allagamenti, le zone più a rischio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.