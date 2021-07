Coronavirus, bollettino 20 luglio: su contagi e ricoveri. Speranza avverte: "L'epidemia è ancora il nostro presente"

20 luglio 2021 a

Sono in aumento i casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore: si tratta di 3.558 positivi (ieri erano stati 2.072). I decessi invece passano dai 7 di ieri ai 10 di oggi. In calo il tasso di positività rispetto al giorno precedente, per via del maggior numero di tamponi eseguiti: passa dal 2,3% all'1,6. Il trend comunque è in aumento, come si osserva anche dal confronto con lo scorso martedì, il 13 luglio — lo stesso giorno della settimana — quando sono stati registrati 1.534 casi con un tasso di positività dello 0,8%.

"L’epidemia è ancora il nostro presente, i numeri crescono - ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza a un evento via web di Cittadinanzattiva -. In queste ore, che sono delicate, stiamo ragionando all’interno del governo e con le regioni per capire quali siano le scelte migliori". Si discute, infatti, di parametri e stato di emergenza ma anche dell'obbligo di Green pass. In merito al primo punto, si discute sulle soglie delle degenze per stabilire i colori delle regioni. Potrebbero essere del 15% per le terapie intensive e del 20% per i ricoveri nei reparti ordinari, le soglie massime di occupazione dei posti letto ipotizzate per restare in zona bianca.

In lieve aumento, nell'ultimo bollettino, anche le ospedalizzazioni, ordinarie e in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 6 unità, per un totale di 1.194 ricoverati. Mentre sono aumentati di 3 unità in terapia intensiva, col totale dei malati più gravi che sale a 165. Le dosi di vaccino somministrate finora, invece, sono oltre 62,3 milioni.

