Coronavirus, Pierpaolo Sileri: "I contagi saliranno, ma Euro 2020 non c'entra". Quale sarà il vero impatto della Delta

"I contagi continueranno a salire e forse anche noi arriveremo al livello del Regno Unito": parole di rassegnazione quelle che il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha pronunciato nell'intervista a TgCom24. Il grillino ha precisato che grazie al vaccino potranno aumentare i positivi ma non i ricoveri e i decessi. "I parametri dei colori delle Regioni saranno adattati alla situazione epidemiologica che ha una variabile in più, la vaccinazione", ha aggiunto, riferendosi all'intenzione di cambiare il fattore determinante per passare da una fascia all'altra. Mentre finora contavano i contagi, adesso invece si vorrebbe tener conto soprattutto dei ricoveri.

Il sottosegretario, poi, si è espresso anche sul Green Pass, il certificato verde al centro del dibattito negli ultimi giorni: "Non è restrittivo, ma un'occasione per non chiudere". La questione su questo certificato è nata dopo la decisione del presidente Macron di imporne l'obbligo in Francia per accedere alla gran parte delle attività, dai ristoranti ai cinema, dagli aerei ai treni.

Infine qualche parola anche sul boom dei contagi legato agli Europei di calcio. A tal proposito Sileri ha chiarito: "Non diamo tutta la colpa a quel torneo. Certo, gli Europei hanno accelerato i casi, ma non sono l'unica causa della risalita della curva".

