Capri, minibus precipita per sei metri e finisce su uno stabilimento balneare: morto l'autista

Terrore a Capri dove intorno alle 11 di mattina del 22 luglio un minibus di linea è precipitato in una scarpata piombando sulle cabine di uno stabilimento balneare. A bordo del mezzo c’era una ventina di persone, di questi si contano molti feriti mentre sarebbe morto l'autista. L’incidente è avvenuto a Marina Grande, nella zona della spiaggia libera. Secondo le prime ricostruzioni il bus sarebbe volato da un’altezza di 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada mentre stava compiendo una manovra.

Il pulmino è così caduto su un corridoio di passaggio che conduce alla cabine, sfondando il tetto e una parete di una costruzione a pochi passi dal mare. I bagnanti dello stabilimento "Da Gemma", sentito il botto, sono fuggiti verso l'acqua.

Il mezzo, appartenente alla società Atc, stava salendo dal porto di Marina Grande verso il centro di Capri. Il traffico sull’isola era parecchio e un problema tecnico ha bloccato la funicolare che sale da Marina Grande. Per questo molti turisti sono dovuti ricorrere ai minibus come quello precipitato. Al momento le persone che hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari sono 19, di questi 4 sono state trasportate in ospedale.

