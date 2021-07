Coronavirus, bollettino 22 luglio: superati i 5mila casi. Gimbe: "In una settimana positivi aumentati del 115%"

22 luglio 2021 a

Superata la soglia dei 5mila nuovi positivi nel bollettino diramato dal ministero della Salute: numeri che non si vedevano dal 21 maggio, quando però la circolazione del virus era in riduzione. Adesso invece il trend è in crescita. Sono 5.057, per la precisione, i contagi da Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in crescita rispetto ai 4.259 di ieri. In leggero calo, invece, i decessi. Ce ne sono stati 15 (ieri 21).

Insieme al numero dei contagi, sale anche il tasso di positività, che passa dall'1,8% di ieri al 2,3 di oggi. Nell’ultima settimana - dal 14 al 20 luglio - la crescita dei nuovi positivi è stata del +115% rispetto ai sette giorni prima, come mostra il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Bisogna sottolineare, però, che nello stesso periodo i decessi sono diminuiti del 26,9%. "Sul fronte dei nuovi casi si registra un netto incremento settimanale, verosimilmente sottostimato da un’attività di testing insufficiente. Mentre continuano a scendere i decessi, 76 nell’ultima settimana, con una media di 11 al giorno rispetto ai 15 della settimana precedente", ha fatto notare Nino Cartabellotta, presidente di Gimbe.

Per quanto riguarda il sistema sanitario, invece, sono in aumento le degenze ordinarie mentre non c'è stata alcuna variazione per quelle in area critica. I posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono aumentati di 38 unità, per un totale di 1.234 ricoverati. Mentre in terapia intensiva ci sono 158 malati gravi come ieri. Le dosi di vaccino somministrate finora sono oltre 63,2 milioni.

