Vaccino, arriva il reddito no vax: "Vi pago per non lavorare". Conviene non immunizzarsi?

Andrea Scaglia 23 luglio 2021 a

a

a

Ecco, questo è quel che si dice essere sempre fuori tempo, e ovviamente ci si riferisce a chi scrive, maledizione. Cioè, uno si adegua alle esigenze dell'epoca pandemica, si va a fare con sussiego le due iniezioni vaccinali così da rendere un servizio alla comunità tutta, discute persino con quelli che invece si atteggiano a gente che la sa lunga, «eh no, noi mica siamo fessi, non ci vacciniamo: tanto l'avete già fatto voi...», mandandoli volentieri a fare in culo. Ed ecco che, a tradimento, il siòr Cucinelli se ne esce con la proposta del momento: chi non si vaccina se ne stia pure a casa, che tanto io lo stipendio glielo verso lo stesso. Ma come? Ma davvero? Uno si evita lo sbattimento, e come contromisura viene retribuito anche se non va a lavorare? Ma porcaccia la vaccaccia, come imprecava Pozzetto: non lo si poteva proporre prima? E se la cosa prende piede? Allora meglio bruciarlo, 'sto Green Pass, che qui si rischia di finire vaccinati e mazziati.

"Agli arresti domiciliari, come sorci". Burioni fuori controllo, "colletta Covid". Che cosa sta per succedere in Italia

La geniale trovata il Cucinelli Brunello, valente stilista e imprenditore fondatore dell'omonima azienda i cui tessuti sono vanto italico nel mondo intero (e qui non si scherza per nulla), l'ha esternata in un'intervista a Repubblica. E il paradosso è che il ragionamento parte da una considerazione che suona non proprio positiva nei confronti di chi non si sottopone alla profilassi anti-Covid: «In azienda ci passi nove ore al giorno, e il rischio a cui esponi chi ti sta al fianco è molto più alto». E dunque? Cucinelli, illuminatissimo, ha le idee oltremodo chiare: «Presto potremmo essere autorizzati a recarci in azienda senza le mascherine, ma a quel punto potranno entrare solo coloro che hanno il Green Pass». E a suo dire la reazione dei dipendenti è stata immediata: «In molti erano commossi» ha raccontato l'imprenditore, evidentemente riferendosi alla reazione di lavoratori che per troppo tempo erano stati costretti a operare e muoversi tenendo conto delle stramaledette precauzioni ormai divenute tristi abitudini.

"Non possono obbligarmi né lasciarmi a casa". Sapete chi è questa donna? Covid e vaccini, perché Speranza e Draghi rischiano grosso

Ma noi, maligni che siamo, abbiamo subito messo in relazione la visibile emozione degli stipendiati con la risposta successiva dell'imprenditore, quella per l'appunto riguardante i non vaccinati, che nell'azienda di Cucinelli sono soltanto l'1 per cento: «La mia proposta per loro è quella di stare a casa con un'aspettativa di sei mesi retribuita e poi si vedrà, Dio vede e provvede». Novantadue minuti di applausi, e i Green Pass lanciati in aria a mo' di trionfo alla prima della Scala. E così, fuor d'ironia, dopo il reddito di cittadinanza, chissà che non arrivi pure il reddito no vax. Qualcuno può forse azzardare l'obiezione che non si tratti davvero di un incentivo a mettere in sicurezza l'organismo, ma tant' è: Dio vede e provvede. E soprattutto, Cucinelli paga.

"Sapete che il Green pass, nei tribunali...". Soffiata clamorosa sui giudici no vax: che roba sono le toghe

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.