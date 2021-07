Coronavirus, il bollettino del 24 luglio: 5.140 nuovi casi e 5 decessi

24 luglio 2021 a

Calano contagi e decessi nel bollettino del 24 luglio, dove i nuovi casi registrati sono 5.140 (ieri sono stati 5.143, qui il bollettino) mentre i decessi sono 5 a fronte dei 17 di ieri. Numeri che portano il totale di persone contagiate dal coronavirus da inizio pandemia a 4.312.673 e 127.942 vittime. Di pari passo i test effettuati. Nelle ultime 24 ore si contano - tra molecolari e antigenici 76.051.796 tamponi, ovvero 258.929 in più rispetto a ieri. Mentre il tasso di positività scende al 2 per cento, ieri era 2,2. Buone notizie anche sul fronte vaccini. La campagna vaccinale del Generale Figliuolo prosegue.

Le dosi di vaccino somministrate sono infatti oltre 64,4 milioni, mentre i cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29,4 milioni (54,55 per cento della popolazione over 12). Il numero degli attualmente positivi è di 62.523, in aumento rispetto a ieri di 3.771 unità, mentre i dimessi/guariti sono 1.362 rispetto ai 1.239 di ieri, per un totale di 4.122.208 dall’inizio dell’epidemia.

Sono 172 le persone ricoverate in terapia intensiva, con un incremento di 17 unità rispetto sempre a ieri. I ricoverati con sintomi sono 1.340, in aumento rispetto ai 1.304 di ieri. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono il Lazio (845), Sicilia (626) il Veneto (576) e la Lombardia (574).

