Temptation island, brucia l'hotel in Sardegna. Sconvolgente: "Atto doloso", il piromane

La Sardegna brucia ancora: incendi devastanti stanno mettendo in crisi territori interi, con migliaia di sfollati e danni permanenti. Un rogo, doloso, è scoppiato anche all'hotel a quattro stelle "Relais Is Morus" a Pula, sulla costa sud occidentale della Regione, nota location che ospita i protagonisti del reality di Canale 5 Temptation Island. Si tratta, tra l'altro, del secondo incendio doloso in questa struttura a distanza di un anno.

Sono state evacuate circa 60 persone. Tra queste molti turisti, che si trovavano nella struttura al momento dell'incendio. Le fiamme avrebbero iniziato ad avvolgere l'edificio intorno alle 4 del mattino. Stando a una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe versato del liquido infiammabile all'interno degli uffici del titolare e all'esterno - nell'area della terrazza -, poi avrebbe appiccato il rogo e sarebbe fuggito. Le fiamme si sono propagate velocemente, avvolgendo ogni cosa.

Una pattuglia dei carabinieri si trovava già in zona quando è scoppiato l'incendio. Quindi l'allarme è scattato in tempi brevi e l'intervento per spegnere il fuoco è stato tempestivo. Dopo aver fatto evacuare gli ospiti della struttura alberghiera, i carabinieri, insieme al personale dell'hotel, hanno spento gran parte del rogo usando delle manicotte. Poi sono intervenuti direttamente i vigili del fuoco, che hanno domato completamente l'incendio. Adesso sono in corso le indagini per capire chi sia il responsabile del disastro: saranno analizzati i filmati delle telecamere dell'hotel che potrebbero aver ripreso ogni cosa. Ad agosto dello scorso anno il Relais era stato già preso di mira: qualcuno aveva appiccato l'incendio lasciando anche una lettera anonima.

